Soukaina Fahsi enflamme le public de "Visa for Music"

L'auteur, compositrice et interprète marocaine a enchanté le public du festival par des chants inspirés aussi bien de la musique classique et des mélodies populaires marocaines que des courants musicaux internationaux (jazz, blues, flamenco, musique, africain).



Reçue chaleureusement par un tonnerre d'applaudissement, Soukaina a entamé son spectacle par sa fameuse reprise de "Kharboucha" tirée du patrimoine de "Aîta" face à un public enthousiaste répétant ses chansons avec beaucoup de passion.



Avec une voix inédite et des chansons originales toutes écrites, composées et interprétées par la chanteuse, Soukaina a interprété, dans une symbiose magnifique avec ses fans, des chansons de son propre répertoire, notamment "Ard Nifaq", "Taj Rassi" et la radieuse "Joudia", un titre qu'elle a dédié à sa mère.



En outre, lors de la soirée d'ouverture du festival, la jeune artiste a remporté le "Prix TV5 Monde", un prix consacré aux jeunes artistes du Maghreb et qui vise à soutenir les jeunes créateurs au Maghreb et à promouvoir leur créativité musicale et artistique.



Née en 1993 à El Jadida, Soukaina Fahsi a commencé à chanter depuis son jeune âge, avant de débuter sur les scènes internationales, notamment au Portugal en 2014 et au Cap Vert. Les demi-finales de l'édition 2019 de "Arabs got talent" ont permis à cette talentueuse artiste de s'ouvrir sur le monde arabe.