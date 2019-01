Sommet centré sur l'Iran en Pologne: Téhéran convoque le chargé d'affaires polonais

Le chargé d'affaires polonais, Wojciech Unolt, a été convoqué à ce ministère en signe de protestation contre "la conférence anti-iranienne soi-disant sur la paix et la sécurité", a déclaré le porte-parole Bahram Ghassemi sur son compte Telegram.



Il a été signifié au diplomate que cette conférence était "un acte hostile des Etats-Unis contre l'Iran et les (autorités iraniennes) attendent de la Pologne qu'elle s'abstienne d'accepter d'organiser cette conférence", selon M. Ghassemi.



Dans une interview diffusée vendredi sur la chaîne américaine Fox News, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a annoncé la tenue les 13 et 14 février en Pologne d'une réunion ministérielle à laquelle participeront des dizaines de pays.



Cette réunion sera centrée sur "la stabilité, la paix, la liberté et la sécurité au Moyen-Orient", a indiqué M. Pompeo, "et cela inclut un élément important qui est de s'assurer que l'Iran n'ait pas d'influence déstabilisatrice".



M. Unolt a de son côté affirmé lors de sa convocation que la conférence n'était pas une réunion anti-iranienne et que les récentes remarques de Washington contre l'Iran n'étaient pas partagées par Varsovie, d'après M. Ghassemi.



Le responsable iranien qu'il a rencontré, en charge de l'Europe de l'est au ministère, a jugé cela insuffisant et lui a indiqué que Téhéran serait "forcé de riposter" si la Pologne ne faisait pas marche arrière, a ajouté le porte-parole.



L'Organisation iranienne du cinéma, une institution gouvernementale, a indiqué avoir annulé un festival du film polonais prévu le mois prochain, ont rapporté des médias locaux.



"Un invité qui n'honore pas son hôte ne peut pas rester un invité. Pour honorer la dignité de l'Iran, la semaine du cinéma polonais à Téhéran sera retardée jusqu'à ce que Varsovie se comporte de manière appropriée", a tweeté le président de cette organisation, Hossein Entezami, selon l'agence semi-officielle Ilna.



L'Iran a également réagi par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.



"Le gouvernement polonais n'arrive pas à effacer la honte: alors que l'Iran a sauvé des Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, il accueille désormais un cirque anti-iranien", a raillé sur Twitter M. Zarif, en allusion au fait que l'Iran avait accueilli 100.000 ressortissants de ce pays pendant la Seconde Guerre mondiale.