Smara : le 3è Festival "Taghrawin-Tente de tolérance", du 5 au 7 novembre

La direction de ce festival, initié en partenariat avec la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance (Branche de Smara), prévoit un programme diversifié touchant les secteurs sociaux les plus vitaux en associant toutes les compétences locales à la mise en place d'une culture de l'initiative participative et de tolérance.



Il s'agit de développer la prise de conscience de l'importance d'une action collective sérieuse au service de la société et des principales préoccupations de la population, indique un communiqué des organisateurs.



Organisée avec le soutien du Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra, de la province de Smara, du ministère de la Culture et des Sports (Secteur de la culture) et des conseils élus locaux, cette manifestation socioculturelle vise à mettre en évidence les réalisations accomplies à Smara et à faire connaitre les différentes possibilités de formation et d'investissement dont dispose cette partie du Royaume.



Le programme de cet événement culturel comprend l’organisation d’une série d'activités sociales, culturelles, patrimoniales, sportives et socio-économiques, dont une campagne médicale multidisciplinaire, des tentes thématiques, des spectacles folkloriques de chameaux, des colloques, ainsi que des performances artistiques et musicales.