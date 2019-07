Sites historiques au Maroc : 90 MDH de recettes à mi-juillet 2019 (ministère)

Les recettes provenant des sites du patrimoine dans les différentes régions du Royaume ont substantiellement augmenté, entre janvier et la mi-juillet 2019, de près de 5,87 millions de dirham par rapport à la même période de 2016, atteignant 90 millions de dirhams, indique le ministère de la Culture et de la communication -département de la Culture-.



Dans un communiqué, le ministère révèle également que, durant la première moitié de 2019, le nombre des visiteurs des sites du patrimoine a atteint plus de 1,5 million, en hausse de 155% par rapport à la même période de 2016, soit un total de 588.633 visiteurs.



Dans ce sens, le ministère souligne qu'il oeuvre en vue de l'amélioration et le développement des services susceptibles d'attirer davantage de visiteurs et générer plus de recettes, selon une stratégie de gestion idéale, englobant les aspects juridiques, institutionnels, financiers et humains, expliquant que ces actions s'inscrivent dans le cadre des efforts qu'il déploie, afin de préserver et valoriser le patrimoine civilisationnel matériel, les sites et les monuments historiques, étant un levier de développement économique et un pilier dans la réalisation du développement durable dans le Royaume.



Le ministère met en oeuvre des dispositions visant la valorisation et le renforcement des éléments d'attraction dans ces sites, afin d'en faire des pôles d’attractivité touristique et culturelle, à travers des projets intégrés dans le développement local, régional et national, conclut la même source.