Signature au Caire de deux accords de coopération entre des professionnels marocains et égyptiens

Deux accords de coopération ont été signés, samedi au Caire, visant à promouvoir les échanges commerciaux et les opportunités d'investissement entre la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'Union des Femmes Investisseurs Arabes et la Chambre de commerce égyptienne du gouvernorat d'ach-Charqiya.



Signé par le premier vice-président de la chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mustapha Ben Abdelghafour, et la présidente de l'Union des Femmes Investisseurs Arabes, Houda Jalal, en marge du 4è Forum international pour le développement et la coexistence entre les peuples, co-organisé par l'association maroco-égyptienne des hommes d'affaires et la Fondation de la communauté marocaine en Egypte pour le développement, le premier accord vise à développer les relations de coopération mutuelle et mettre en oeuvre des programmes et des projets d'investissement à même de réaliser le développement dans les deux pays.



Cet accord a également pour objectif de soutenir les programmes de coopération entre l'Union des Femmes Investisseurs Arabes et la chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dans les domaines économique, touristique, de l'éducation et des énergies renouvelables, ainsi que de bénéficier des expériences du Maroc dans la fabrication des voitures électriques et la mise en place de projets communs.



Le deuxième accord, signé avec la Chambre de commerce égyptienne du gouvernorat d’ach-Charqiya, vise à développer les échanges commerciaux et industriels entre le Maroc et l'Égypte, à soutenir et à encourager la fusion entre les entreprises opérant dans le domaine de l'export et de la commercialisation dans les deux pays.



Il a également pour objectif d'encourager la coopération conjointe entre les deux chambres dans les domaines de la formation, de l'échange d'expériences et de la fourniture d'informations sur les opportunités et les domaines d'investissement entre les deux pays.



"La signature de ces accords renforcera davantage la coopération et l'intégration économiques entre le Maroc et l'Égypte en ouvrant des champs d'investissement aux hommes d'affaires égyptiens et marocains", a indiqué M. Ben Abdelghafour dans une déclaration à la MAP, notant que la région de Tanger-Tétouan Al Hoceima est le deuxième pôle économique du Royaume, eu égard à sa situation géographique distinguée.



Dans une déclaration similaire, Mme Houda Jalal a mis l'accent sur le développement économique réalisé par le Maroc et l'intérêt accordé par SM le Roi Mohammed VI au développement de la coopération avec les pays arabes et africains, notant que cet accord signé avec la Chambre marocaine constitue une valeur ajoutée pour la coopération entre le Maroc et l'Égypte et offrira des opportunités d'investissement entre les deux pays.



A noter que le 4è Forum international pour le développement et la coexistence entre les peuples vise à ouvrir une discussion pour un échange sur la formulation d'une vision claire, de programmes et de mécanismes pour établir un véritable partenariat entre les hommes d'affaires marocains et égyptiens.