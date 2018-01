Sept islamistes tués en Algérie dans une opération de l'armée

La nouvelle opération a eu lieu dans la région de Chechar, dans la wilaya de Khenchela, à environ 550 km au sud-est d'Alger, a précisé le ministère dans un communiqué.



"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, l'armée a abattu sept dangereux terroristes", a-t-il soulignant en ajoutant que des armes, des chargeurs et des grenades ont été saisis.



En 2017, 91 "terroristes" ont été tués et 40 autres ont été arrêtés, selon l'armée.



Les autorités algériennes utilisent le mot "terroriste" pour désigner les islamistes armés.



Les violences attribuées à des islamistes armés qui avaient ensanglanté l'Algérie durant les dix années de guerre civile (1992-2002) ont considérablement baissé mais des groupes restent actifs et s'en prennent généralement aux forces de sécurité. (afp)