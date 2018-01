Sénégal : une nouvelle centrale solaire de 30 MW sera inaugurée en janvier

a centrale solaire de Ten Mérina (nord-est de Dakar), d'une capacité de 30 Mégawatts et l'une des plus grandes de l'Afrique de l'Ouest, sera inaugurée au cours du mois de janvier 2018, a assuré le responsable de l'exploitation de la centrale, Amadou Thiam.



"Nous n’attendons que l’inauguration mais tout est prêt", a indiqué M. Thiam, cité par la presse, ajoutant que cette infrastructure, qui couvrira les besoins de 226.500 habitants et permettra de diversifier le mix énergétique du pays, fournit ses 30 MW d’énergie au réseau électrique, depuis novembre 2017.



La construction de la centrale solaire de Ten Mérina a été réalisée par trois entreprises françaises. Elle a duré environ un an et coûté 43 millions euros (plus de 30 milliards de francs Cfa).



L’inauguration de ce projet entre dans le cadre de la politique énergétique du Sénégal qui ambitionne de satisfaire 20 pc de son énergie, grâce au solaire.



Elle permettra par ailleurs de réduire les émissions du gaz à effet de serre, à hauteur de 33.290 teq (tonne équivalent) CO2 par an, et participera ainsi à la mise en œuvre des engagements pris par le Sénégal à la COP 21.