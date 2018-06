Sénégal : le refroidissement des océans pourrait retarder l’installation de l’hivernage (ANACIM)

Le refroidissement de la surface océanique, à l'origine du froid observé au mois de mai à Dakar, pourrait retarder l’installation de l’hivernage, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



"Les pays d’Afrique de l’Ouest suivent souvent les indicateurs au niveau de l’Atlantique et au niveau du Pacifique. Mais, il a été noté que, depuis quatre à six mois, on a un refroidissement au large de la côte. Ce refroidissement peut avoir un impact par rapport à la pluviométrique. Et, ce refroidissement a été ressenti à Dakar", a expliqué M. Diabel Ndiaye, ingénieur agro-météorologue à l’ANACIM, en marge d’un atelier axé sur l’utilisation de l’information climatique à l’intention des producteurs du département de Kaffrine (centre-ouest).



"Jusqu’au mois de mai, nous avions une fraîcheur à Dakar. Et d’habitude cette fraicheur s’arrêtait au mois d’avril. Ce refroidissement au large de nos côtes a impacté sur la fraîcheur qu’on ressent au niveau de Dakar".



La base de la prévision, ce sont les températures à la surface des mers, a rappelé Diabel Ndiaye. "C’est au niveau de l’évaporation des bassins océaniques qu’on a des indicateurs de la pluviométrie au Sahel et dans d’autres pays", a-t-il encore dit.