Séminaire régional de l'UNESCO: Appel à la promotion de l'égalité des genres dans l'industrie du film et de l'audiovisuel

Les participants ont appelé, lors de la clôture de ce séminaire, les États et institutions nationales de la région à engager un processus de réformes du cadre légal régissant les politiques culturelles, y compris celles relatives au cinéma et à l'audiovisuel, afin de les harmoniser avec les normes et standards internationaux et les bonnes pratiques en la matière et à contribuer pleinement à la mise en œuvre de la Convention de 2005 de l’UNESCO, sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.



Ils ont également appelé le secteur privé œuvrant dans l'industrie du film et de l’audiovisuel à se doter de mécanismes garantissant la promotion de l'égalité des genres au sein du secteur, afin qu’il puisse être un véritable miroir de la diversité des expressions culturelles.



Selon un communiqué des organisateurs, les participants ont également mis l'accent sur la nécessité de renforcer la mobilisation et les actions collectives en vue de l'organisation de la première édition des assises de l'égalité des genres dans l'industrie du film et de l'audiovisuel dans la région, prévue au Maroc en 2020, exprimant dans ce sens leur souhait à ce que ces rencontres soient un rendez-vous fixe pour évaluer et proposer des recommandations et des solutions professionnelles pour le renforcement de l'égalité des genres.



Les travaux du séminaire ont été marqués par des débats fructueux menés lors des différentes sessions, avec la participation de personnalités imminentes dans le secteur, notamment Mme Doura Bouchoucha, membre de l'Académie des oscars, universitaire, productrice de cinéma et présidente de l’association "Sud Écritures", Mme Souad Rahmouni El Tayeb, présidente du festival "Rencontre internationale du film arabe de Marseille" et directrice de la radio "Monte Carlo Doualiya" et Mme Leila Kilani, réalisatrice, scénariste et productrice marocaine.



Il a, également, été procédé à la présentation des résultats de deux études sur le développement professionnel de la femme et de son image dans le secteur et, d’autre part, à l’organisation d’une table ronde sur l’approche innovante des actions mises en œuvre par la majorité des bénéficiaires provenant de l’Algérie, la Jordanie, le Liban, le Maroc et de la Tunisie.



Aussi, les représentantes de la Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen (COPEAM) et du réseau européen des femmes dans le secteur de l'audiovisuel (EWA), ont partagé leurs riches expériences en matière de mise en réseau et de soutien pour l’adoption d’une approche sensible au genre dans les secteurs du film et de l'audiovisuel.