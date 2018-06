Séminaire de haut niveau à Madrid sur la coopération policière entre le Maroc et l’Espagne

Un séminaire de haut niveau sur la coopération policière entre le Maroc et l’Espagne a été organisé lundi et mardi à Madrid avec la participation de hauts responsables sécuritaires, de diplomates et d’experts des deux pays.



"La coopération en matière de lutte contre l’immigration clandestine et le crime organisé", "évaluation du projet de la lutte contre la fraude documentaire", "perspectives futures de la coopération sécuritaire hispano-marocaine" et "lignes générales de la coopération hispano-marocaine", sont les principaux thèmes abordés lors de ce séminaire.



S’exprimant lors de cette rencontre, l’ambassadeur du Royaume d'Espagne à Rabat, Ricardo Diez-Hochleitner, a souligné que "ce séminaire est le meilleur exemple de l’excellente coopération liant l’Espagne et le Maroc" et qui est le résultat du travail d’hommes et de femmes qui œuvrent au quotidien afin que cette relation soit un modèle à suivre.



Cette coopération "exemplaire", a poursuivi M. Diez-Hochleitner, est le produit des efforts des deux pays voisins et amis qui se respectent, qui ont une confiance mutuelle et travaillent chaque jour pour consolider leurs relations, convaincus du fait que l’unique manière de faire face aux défis du monde actuel est de travailler la main dans la main.



Le diplomate espagnol a plaidé pour la poursuite du renforcement de la coopération bilatérale sous le signe de la complémentarité.



Il a fait observer que les résultats positifs obtenus en matière de coopération sécuritaire et de gestion des flux migratoires sont non seulement une preuve de ce que l’Espagne et le Maroc sont capables de faire ensemble, mais illustrent aussi l’approche adoptée par les deux pays dans leurs relations bilatérales de manière générale : un partenariat stratégique touchant l’ensemble des domaines vitaux pour les deux pays.



M. Diez-Hochleitner a mis en exergue la grande expérience cumulée par le Maroc en matière de gestion de la question migratoire sous le leadership de SM le uRoi Mohammed VI, "leader de l’Union Africaine (UA) sur la question de la Migration", rappelant dans ce contexte la tenue, en décembre prochain à Marrakech, de la 11 ème édition du Forum mondial de la Migration et du Développement.



José Luis Pardo, ambassadeur espagnol en mission spéciale pour la migration, a relevé que le Maroc est un "partenaire essentiel et stratégique" pour l’Espagne et pour l’Union européenne non seulement dans les questions sécuritaires, mais dans l’ensemble des domaines.



La vitalité du Maroc, sa stabilité, sa croissance économique et son dynamisme dans l’ensemble des secteurs d’activité font du Royaume un partenaire essentiel de l’Espagne et de l’UE, a-t-il insisté.



Il a relevé que la coopération entre les deux pays dans le domaine migratoire a un aspect global basé sur les principes de respect, de confiance et de la franchise, notant que les enjeux futurs en la matière font de la question de la migration un défi structurel pour les deux pays.



M. Pardo a souligné que le Maroc et l'Espagne partagent la même approche sur la question de la migration, en considérant qu’il s’agit d’un "phénomène positif" qu’il faut gérer de manière coordonnée.



La directrice générale en charge des relations internationales et des étrangers au ministère espagnol de l’Intérieur, Elena Garzon Otamendi, a pour sa part indiqué que les deux pays ont des intérêts partagés et des défis communs, dont le terrorisme, le crime organisé, ainsi que le trafic de drogue et d’êtres humains.



Ces défis communs doivent être relevés à travers des actions globales, a-t-elle ajouté.



Mme Otamendi a relevé que la coopération maroco-espagnole dans les différentes questions liées au domaine sécuritaire, qui se fait sur de "bonnes bases" à travers une série de mécanismes, a donné des résultats positifs qui incitent à aller de l’avant sur cette voie, plaidant pour le renforcement de cette coopération dans l'intérêt des deux pays.



Ce séminaire a connu la participation de l'ambassade du Maroc en Espagne.