Semaine du cheval 2019 : Le commandant Adil Azzi remporte le Championnat du Maroc dans la catégorie Militaire "A"

Le commandant Adil Azzi a remporté vendredi le Championnat du Maroc dans la catégorie Militaire "A", disputé dans le cadre de la 35è édition de la Semaine du cheval, qui se poursuit jusqu'au 21 juillet au Royal Complexe Sport Équestre Tbourida Dar Es Salam à Rabat.



Montant le cheval "Tanagra de Groom", le Commandant de la Garde Royale a bouclé le parcours avec un chrono de 60sec 90/100è avec un point de pénalité. La deuxième position est revenue au lieutenant Said Nassiry (Garde Royale), montant "Rabuquet", qui a terminé en 50 sec 57/100è avec huit points de pénalités.



Pour sa part, le commandant Omar Assili du club équestre de l'Ecole royale de cavalerie de Témara a déroché la troisième place en réalisant un chrono de 52 sec 46/100è avec huit points de pénalités. Cette édition est marquée par la participation de cavaliers de renom et de meilleurs chevaux venus des différentes régions du Royaume pour participer aux compétitions de saut d’obstacles et de dressage.