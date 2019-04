Secteur laitier: GCAM et Nestlé Maroc s'engagent pour l'inclusion financière

Le Groupe Crédit agricole du Maroc (GCAM) et la société Nestlé Maroc ont signé, à Meknès à l'occasion du 14ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM 2019), une convention de partenariat relative à l'éducation financière des agriculteurs dans le secteur laitier.



Ce programme de formation vise à faire bénéficier les éleveurs-producteurs de lait et les responsables des coopératives affiliées à Nestlé Maroc d’une sensibilisation aux notions et outils de gestion élémentaires les aidant à améliorer leur rendement et de ce fait, leurs conditions de vie. Assurée par le Centre des Études et de Recherche du Crédit Agricole du Maroc (CERCAM), cette formation portera sur deux volets et ciblera plus de 12.000 producteurs laitiers regroupés au sein de 123 coopératives sur 3 ans.



Le premier volet concerne une éducation financière de base qui permettra aux bénéficiaires d’intégrer les notions nécessaires à une meilleure gestion de leurs revenus, grâce à des thématiques diverses comme l’élaboration d’un budget, l’initiation à l’épargne ou encore le recours au crédit afin de démystifier le secteur bancaire et de leur en faciliter l’accès. L’objectif sous-jacent recherché est de sensibiliser les bénéficiaires à l’importance des chiffres et de l’analyse financière dans une exploitation agricole et/ou un ménage rural et leur impact sur l’amélioration de la rentabilité.



Le deuxième volet porte sur une formation orientée vers les outils de gestion de l’élevage laitier qui leur permettra d’acquérir les connaissances et les pratiques nécessaires à l’amélioration de leur productivité