Sécheresse en France: 83 départements soumis à des mesures de restriction d'eau

Des mesures de restriction d’eau sont désormais appliquées dans quatre vingt trois départements en France, touchés par la sécheresse, indique samedi le site gouvernemental Propluvia.



Parmi ces départements, trente neuf sont en niveau de crise avec des mesures d'économie d'eau plus importantes pour les particuliers et les professionnels, selon le site qui relève des ministères de la Transition Ecologique et de l’Agriculture et de l’Alimentation.



Vingt-neuf départements se trouvent en alerte renforcée avec réduction des prélèvements à des fins agricoles et une limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins et espaces verts. Et quinze autres sont placés en alerte jaune et font l’objet de mesures peu restrictives.



La France a vécu en juin et juillet derniers deux épisodes caniculaires sans précédent, avec des températures dépassant les 40 degrés sur une grande partie du territoire.



Récemment, le gouvernement a dévoilé un plan destiné à mieux gérer les ressources hydriques appelées à se raréfier en raison du réchauffement climatique. Composé de 23 mesures, le plan vise à économiser et mieux partager l’eau pour préserver cette ressource vitale.



L’objectif de ce plan est de baisser les prélèvements d’eau de 10% d’ici 2025 et de 25% en 15 ans », selon le ministère français de la Transition écologique et Solidaire qui souligne que tous les usages sont concernés : domestiques, agricoles, industriels.



Le but est de préparer la France à un avenir dans lequel l'eau sera moins abondante, assure le ministère.