Sans président depuis deux mois, le Gabon plongé dans l'incertitude

Le 24 octobre, alors qu'il se trouvait en Arabie saoudite, le président Bongo, pris d'un malaise, a été hospitalisé à Ryad où il a été soigné pendant plus d'un mois avant d'être transféré à Rabat, où il se trouve toujours en convalescence.



Aucune date n'a été fixée pour son éventuel retour à Libreville où il est de coutume qu'il prononce le 31 décembre le traditionnel discours du Nouvel an.



"Il est probable qu'il le fasse", a indiqué à l'AFP une source à la présidence gabonaise qui affirme qu'à Rabat, le président "continue de suivre les dossiers les plus importants pour le pays".



Depuis deux mois, la communication officielle a été rare et partielle quant à la santé du chef de l'Etat, alimentant les rumeurs les plus folles sur les réseaux sociaux.



Ce n'est que début décembre que le vice-président, Pierre Claver Maganga Moussavou, reconnaissait qu'Ali Bongo avait été victime d'un AVC.



En deux mois, seule une photo du président avec le roi du Maroc Mohammed VI et deux vidéos, dont l'une où on le voit avec trois des plus hauts responsables politiques du Gabon venus lui rendre visite à Rabat, ont été diffusées.