Salaheddine Mezouar nommé président du Conseil consultatif de la MedaWeek de Barcelone

Le Conseil consultatif de la MedaWeek, présidé par M. Mezouar pour un mandat de quatre ans, regroupe plusieurs personnalités politiques et économiques, dont d'anciens chefs de gouvernements, ministres et hauts fonctionnaires d'Europe et de certains pays méditerranéens, ainsi que des représentants de plus de 35 instances et institutions européennes.



Le Conseil est un organe consultatif dont la mission est de fournir un soutien et des conseils aux organisateurs de la MedaWeek dans divers domaines. Il tiendra des réunions annuelles pour débattre de différentes idées et proposions visant à développer l’action de ce forum.



M. Mezouar a exprimé sa fierté d'avoir été choisi à la présidence du Conseil consultatif de la MedaWeek, soulignant que ce choix illustre la place de choix du Maroc en tant que pays de la rive sud du bassin méditerranéen qui n’a eu de cesse d’œuvrer pour la promotion des partenariats et la consolidation de la paix et la stabilité régionales.



Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, qu'il est déterminé à travailler en coopération et coordination avec tous les organes représentés au sein du Conseil pour développer cette plateforme et son action au service des principaux objectifs de la Semaine Méditerranéenne des Leaders Economiques.



Le but est aussi, a poursuivi le président de la CGEM, d’aborder les différentes questions et sujets d’intérêt pour réaliser le développement durable dans le bassin méditerranéen et activer la dynamique de coopération et de partenariat entre les acteurs économiques de la région.



Il a souligné, par ailleurs, que la participation du Maroc à cette semaine, à travers la CGEM, des entrepreneurs et hommes d’affaires et des représentants de chambres professionnelles, traduit tout l’intérêt accordé par le Royaume au projet méditerranéen dont la dimension et le rôle doivent être renforcés, notamment "à la lumière des défis auxquels nous sommes confrontés sur les plans économique et social".



M. Mezouar a mis l’accent sur l'importance du rôle de l'acteur économique dans la création de ponts et l'ouverture de voies de communication entre les pays et les sociétés, appelant à soutenir cet acteur représenté par le secteur privé et ses différentes composantes, afin de parvenir à un développement durable dans la région méditerranéenne.



S'agissant de la volonté exprimée par de nombreux participants lors de la séance d'ouverture du forum quant à la nécessité du renforcement des relations de coopération entre la Méditerranée et l'Afrique, M. Mezouar a souligné l'importance du rôle joué dans ce sens par le Maroc, devenu une locomotive et un trait d’union entre la région méditerranéenne et le continent africain, appelant à redoubler d'efforts pour renforcer ce partenariat.



Il a fait observer, en outre, que le secteur privé marocain, par le biais de la CGEM, peut jouer un rôle fondamental dans la dynamisme méditerranéenne pour faire face aux nombreux défis de la région, notamment en contribuant à consolider l'interaction économique entre l'espace méditerranéen et l'espace africain.



La 12ème édition de la Semaine Méditerranéenne des Leaders Économiques se poursuit jusqu'au 23 novembre à Barcelone, à l’initiative de l’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Navigation de la métropole espagnole.



Organisée avec le soutien de plusieurs partenaires internationaux et régionaux, cet événement est axé sur de nombreux sujets d'actualité et servira de plate-forme entrepreneuriale et économique méditerranéenne phare pour le monde entier.



Ce rendez-vous annuel vise à promouvoir la région méditerranéenne au niveau international en mettant l'accent sur son développement, son intégration, son partenariat euro-méditerranéen ainsi que sur sa place dans le monde et ses relations avec les autres puissances régionales de l'UE, du monde arabe et de l'Afrique. nbsp[