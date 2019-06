Salah offre à Liverpool sa 6e Ligue des champions (2-0 contre Tottenham)

Il savoure sa revanche: Mohamed Salah, blessé en finale l'an passé, a offert cette fois à Liverpool sa 6e Ligue des champions, sur un penalty après 1 minute 48 secondes, qui a suffi à éteindre Tottenham (2-0) et un match devenu ennuyeux, samedi à Madrid.



Divock Origi a inscrit le second but en toute fin d'une rencontre qui n'a pas du tout tenu ses promesses alors que les demi-finales avaient été spectaculaires. Ce succès permet toutefois à Jürgen Klopp, coach des Reds, d'en finir avec sa malédiction, puisqu'il avait perdu auparavant ses trois dernières finales européennes.