Saisie de plus de 5 tonnes de hachich sur un voilier dans le sud de l'Espagne

Plus de 5 tonnes de hachich ont été saisies sur un voilier naviguant dans les eaux d'Almeria (sud de l'Espagne), dans le cadre d'une opération menée par la douane espagnole, rapportent samedi des médias ibériques.



Cette opération, baptisée "Landa", a permis la saisie d'environ 5.500 kg de hachich répartis dans quelque 183 ballots, et l'arrestation des deux membres d'équipage du voilier sous pavillon néerlandais, précisent les médias, citant un communiqué du ministère espagnol des Finances.



L’opération a débuté lorsque les moyens aériens de la douane ont détecté un bateau pneumatique semi-rigide chargé de ballots, qui se dirigeait vers un voilier, suite à quoi un dispositif sécuritaire important a été mis en place et qui a permis d'intercepter l'embarcation.



Les mis en cause, ainsi que la drogue saisie et le voilier ont été transférés au port d'Almeria, poursuivent les mêmes sources, notant que les détenus ont été mis à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.