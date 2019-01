Saisie de plus de 300 kg de cocaïne en Algérie

Plus de 300 kg de cocaïne ont été saisis par l'armée algérienne près du port de Skikda, à l'est d'Alger, a rapporté samedi la Radio nationale.



"Les garde-côtes ont découvert dans la soirée de vendredi une énorme quantité de cocaïne, estimée à trois quintaux et 712 grammes, enfouie dans des sacs à dos, à la suite d'une patrouille près de la zone industrielle de Skikda", a-t-on précisé de même source.



Et d’ajouter que la drogue a été récupérée en mer près du port de Skikda, situé à 300 km à l'est d'Alger, par des militaires qui avaient été alertés par des marins.



C’est la deuxième importante saisie de cocaïne en Algérie en moins de sept mois. Fin mai 2018, une tentative d’introduction de 701 kilogrammes de cocaïne a été mise en échec au port d’Oran.



L’affaire a provoqué un véritable séisme politique dans le pays, avec des limogeages en série dans les services de sécurité et parmi les hauts gradés de l’armée algérienne.