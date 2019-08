Saisie de plus d'une tonne de cocaïne au Havre, la "plus importante" cette année (Darmanin)

Plus d'une tonne de cocaïne a été saisie dans au Havre pour une valeur estimée à 74 millions d'euros sur le marché illicite de la revente, a annoncé mercredi Gérard Darmanin, saluant la "plus importante" saisie de cocaïne réalisée cette année en France.



La drogue a été retrouvée dans la nuit de lundi à mardi dans un chargement de cœurs de palmier en provenance d'Equateur, a précisé le ministère de l'Action et des Comptes publics. Au milieu de la cargaison les agents ont découvert "15 ballots de toile de jute renfermant la drogue qui y avaient été introduits clandestinement", représentant au total "1 066,5 kg de cocaïne".



Cette saisie "est la plus importante réalisée par la douane cette année", a salué Gérard Darmanin dans un communiqué, précisant que l'antenne de police judiciaire du Havre a été saisie de l’enquête.



"C’est une perte sèche de plus de 74 millions d’euros pour le réseau criminel qui en a organisé le transport", a ajouté le ministre qui se rendra sur place vendredi.



Sur la deuxième marche du podium des saisies, 492 kilos de cocaïne avaient été interceptés à Loon-plage par les douaniers de Dunkerque fin avril, dans un conteneur transportant des bananes.



En 2018, les douaniers français ont intercepté au total 12,2 tonnes de cocaïne sur le territoire national et en haute mer, une hausse de plus de 32% par rapport à l'année précédente. S'y ajoutent 16,1 tonnes de cocaïne appréhendées à l’étranger sur information de la douane française.



En 2017, dernière année étudiée par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), plus de 140 tonnes de cocaïne ont été saisies en Europe. Un volume encore jamais atteint selon le rapport annuel de l'organisation publiée en juin 2019.