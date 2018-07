Saisie à l’aéroport de Casablanca de 78 kg de civelles vivantes

Une quantité de 78 kg de civelles vivantes a été découverte dissimulée dans les valises de trois voyageurs, en début de semaine à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, lors du contrôle d’un vol à destination de Doha, apprend-on auprès de l'Administration des douanes et des impôts indirects (ADII).



Ces alevins d’anguille, dont la pêche est étroitement réglementée et l’exportation subordonnée à la production d'un permis CITES délivré par le Haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, étaient conditionnés dans des sacs en plastique (06 sacs par valise), précise la même source.



Cette prise n’est pas la première de ce genre réalisée cette année, indique l'ADII, ajoutant que ses services douaniers sont parvenus dernièrement à déjouer d’autres tentatives d’exportation illégale d’espèces protégées (civelles, concombres de mer séchés ou bêches de mer).