Sahara : report d'un vote à l'ONU sur une prolongation de la mission Minurso

Les Etats-Unis ont décidé de reporter un vote du Conseil de sécurité de l'ONU, prévu initialement mercredi et destiné à renouveler pour un an la mission de la force de paix Minurso au Sahara, a appris mardi l'AFP de sources diplomatiques.



"Le vote est reporté" et il va y avoir une "poursuite des consultations", ont indiqué à l'AFP des diplomates sous couvert d'anonymat. Rédacteurs du texte de résolution et responsables des négociations, "les Etats-Unis ont décidé de reporter le vote", a confirmé un autre diplomate, également sous couvert d'anonymat.