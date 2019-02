Sahara : le général pakistanais Zia Ur Rehman nommé à la tête de la Minurso (ONU)

Le général Ur Rehman succède ainsi au général chinois Xiaojun Wang, dont le mandat a pris fin le 17 février 2019, a indiqué l’ONU dans un communiqué, ajoutant que le Secrétaire général de cette organisation remercie le général Wang pour "son service exemplaire et sa contribution au travail de la Minurso".



Le général de division pakistanais Ur Rehman a 30 ans d'expérience dans le leadership militaire national et international, y compris en tant que commandant de formations militaires pour les opérations et pour diriger les nominations d'état-major aux niveaux du commandement, de l'état-major et du Collège de guerre. Il a également plusieurs expériences dans les domaines du leadership, du personnel, de la liaison et des opérations, notamment en tant qu’observateur militaire au sein de l’ancienne Mission de l’Organisation des Nations-Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO).



De 2015 à 2016, il a occupé le poste de représentant national principal au siège du commandement central des États-Unis (CENTCOM) en Floride. Plus récemment, le général de division Ur Rehman a été commandant d'une brigade d'infanterie de 2016 à 2017 et d'une division d'infanterie à partir de 2017.