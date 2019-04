Sahara: le Conseil de sécurité exprime sa "préoccupation" des violations par le polisario des accords militaires

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a exprimé, mardi, sa "préoccupation" des violations par le polisario des accords militaires au Sahara, tout en sommant le mouvement séparatiste à respecter "pleinement" ses engagements pris à cet égard auprès de l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Horst Köhler.



Dans sa résolution 2468 adoptée mardi à une large majorité, le Conseil de sécurité a réitéré "l’importance du plein respect de ces engagements afin de maintenir l’élan du processus politique" relatif à la question du Sahara, tout en prenant note des "engagements fournis par le polisario" à M. Köhler.



La résolution du Conseil de sécurité réaffirme ainsi la nécessité du "plein respect des accords militaires conclus avec la Minurso concernant le cessez-le-feu", et appelle "les parties à adhérer entièrement à ces accords, à remplir leurs engagements vis-à-vis de l’Envoyé personnel, et s’abstenir de toutes actions à même de compromettre les négociations facilitées par l’ONU ou de déstabiliser davantage la situation au Sahara".



Dans la résolution 2440 adoptée en octobre dernier, le Conseil de sécurité avait sommé le polisario à n’engager aucune activité quelle qu’elle soit "à Bir Lahlou, Tifariti et dans la zone tampon à Guergarat".



Le Conseil de sécurité avait, dans un langage qui ne souffre aucun équivoque, enjoint au polisario de ne pas transférer certaines de ses soi-disant "fonctions administratives" dans cette zone, et à "remplir pleinement ses obligations eu égard à la zone tampon à Guergarat conformément à la résolution 2414" d’avril 2018.