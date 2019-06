Sahara : la Colombie salue la proposition marocaine d’autonomie

La Colombie a salué, vendredi, la proposition marocaine d'autonomie pour parvenir à une solution au différend sur le Sahara et s'est félicitée que les différentes résolutions de l’ONU ont reconnu la "valeur des efforts sérieux" déployés par le Maroc à ce sujet.



"La Colombie salue la proposition marocaine d'autonomie présentée en 2007 pour parvenir à une solution politique, réaliste, durable et basée sur le compromis de toutes les parties pour mettre fin à ce différend régional qui revêt une importance fondamentale pour le Maroc parce qu'il concerne son intégrité territoriale et sa souveraineté", a affirmé à Rabat le ministre colombien des Affaires étrangères, Carlos Holmes Trujillo.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie colombienne a souligné que son pays se félicite que les différentes résolutions de l’ONU ont reconnu la "valeur des efforts sérieux" déployés par le Maroc pour la résolution de la question du Sahara.



De même, M. Trujillo a fait observer que la Colombie soutient les efforts des Nations unies pour parvenir à une "solution politique juste, durable et mutuellement acceptable" à ce différend régional.