Sahara : la CELAC réaffirme son "ferme soutien" aux efforts onusiens visant à parvenir à une solution politique

La Communauté des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) a réaffirmé, lundi devant la 4è Commission de l'Assemblée générale des Nations-Unies, son "ferme soutien" aux efforts onusiens visant à parvenir à "une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable" à la question du Sahara.



La CELAC "continue d'appuyer fermement les efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable" à la question du Sahara, a souligné Ruben Armando Escalante, l’ambassadeur du Salvador à l’ONU qui faisait une déclaration au nom des pays de la CELAC, groupement régional qui compte 33 Etats d’Amérique latine et de la communauté caribéenne (Caricom).



"A cet égard, compte tenu des quatre rounds de négociations et des réunions informelles tenus jusqu’ici, la Communauté des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes espère que les efforts multilatéraux visant à promouvoir des négociations plus intenses et plus approfondies entre les parties se poursuivent sous les auspices du Secrétaire général et de son Envoyé personnel, conformément au droit international et en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité (…) visant à trouver une solution définitive à ce conflit de longue date", a conclu M. Escalante.