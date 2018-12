Sahara: 2ème journée des pourparlers à Genève

La deuxième journée de la table ronde au sujet du différend régional sur le Sahara marocain a débuté, jeudi matin, au Palais des Nations à Genève, avec la participation d'une délégation marocaine conduite par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Le Maroc prend part à cette table ronde, fort convaincu de la justesse de sa cause nationale et confiant en le processus onusien.



La participation marocaine à cette table ronde, qui s’achèvera en fin d’après-midi, fait suite à l'invitation de l'Envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler, adressée au Maroc, à l'Algérie, au "polisario" et à la Mauritanie. La délégation marocaine comprend M. Omar Hilale, représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies à New York, M. Sidi Hamdi Ould Errachid, président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, M. Ynja Khattat, président de la région Dakhla-Oued Eddahab et Mme Fatima Adli, acteur associatif et membre du Conseil municipal de Smara.