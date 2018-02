SIEL/CCME: le rôle des médias dans le dialogue interculturel dans les pays de résidence

Ont participé ce débat, Fouzia Benyoub (Atlasinfo), Abdelghani Dadès, journaliste marocain au Canada et membre du CCME, Fadoua Massat, journaliste marocaine résidente à Washington, Rim Najmi, poète et journaliste marocaine résidente en Allemagne, Saida Boudaghia Al Azrak, journaliste chercheuse dans le domaine des médias en Espagne et Zouhir Louassini, journaliste et écrivain résident en Italie .



Présentant cette table-ronde, Mohamed Saibari a annoncé que cette rencontre a pour objectif de mettre en valeur le rôle du journaliste marocain du monde dans la promotion de la diversité de la culture marocaine dans des contextes traversés par les crispations identitaires, l’islamophobie et la montée des courants extrémistes.



Pour Mme Benyoub, journaliste du site d’information Atlasinfo, le défi des médias communautaires, et notamment en France, est de rapprocher les cultures d’origine et d’accueil et d’éclairer les décideurs sur la particularité des relations franco-marocaines, franco-maghrébines et méditerranéennes.



La journaliste a expliqué que de par son expérience, le pluralisme est au cœur de la société mais pose le problème de l'intégration dans le paysage des cultures nouvellement arrivées en France.



Des éclairages et remises en question sur les questions de l’Islam en France, la spiritualité et le vivre-ensemble sont largement traités par le site Atlasinfo, a-t-elle indiqué affirmant que "les médias peuvent être des porteurs de changement et d'universalisation des valeurs du pluralisme".



"Atlasinfo se situe dans une approche où la réciprocité de la culture d'autrui est un enrichissement. Le site d’information fait valoir le point de vue selon lequel la diversité culturelle ne menace pas le tissu social d'une société, mais l'enrichit", a-t-elle poursuivi.



Pour Fouzia benyoub, "Le rôle des médias dans le dialogue interculturel apparaît, dans ce sens comme un des enjeux de ce début de XXIe siècle avec ses multiples crises, ses migrations, ses bouleversements géopolitiques et l’ébranlement de tant de projets politiques régionaux et mondiaux."



Atlasinfo, au-delà d’être un média généraliste intègre la dimension culturelle dans son contenu. Il conçoit la mobilité culturelle en dehors des frontières hexagonales. A l’ère du numérique, les TIC ont considérablement modifié le paysage médiatique. Le devoir des médias serait par conséquent d'assumer leur rôle de levier en faveur d’un dialogue interculturel exigeant et novateur", a-t-elle ajouté.