SIEL-2019 à Casablanca : plus de 550.000 visiteurs, un record (Laaraj)

Dans une déclaration à la MAP, M. Laaraj a souligné que le nombre des visiteurs du Salon est passé de 520.000 l'année précédente à plus de 550.000, notant que ce chiffre est le plus important depuis le lancement de cette manifestation annuelle.



Cette édition a connu un franc succès sur tous les plans. Elle s'est distinguée par la grande affluence des enfants et des jeunes ce qui témoigne de la place importante du livre, ainsi que le riche fond documentaire exposé, a-t-il relevé, ajoutant que ce genre d’événement encourage la société du savoir et la promotion de la pratique de la lecture auprès des citoyens.



Ce rendez-vous incontournable de l'agenda culturel est classé aujourd'hui parmi les grandes manifestations culturelles à l'échelle internationale, s'est-il félicité.



Cette 25è édition a été, également, marquée par l'organisation de plusieurs rencontres culturelles ayant réuni une pléiade de chercheurs et de penseurs marocains et étrangers de renom, a-t-il ajouté.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette 25è édition du SIEL, qui s'est tenue du 07 au 17 février, a connu la participation de plus de 700 exposants représentant 40 pays, avec l'Espagne comme invitée d'honneur.



Initiée par le ministère de la Culture et de la communication (département de la culture), cette édition a été marquée par la participation de 350 écrivains, poètes, chercheurs, économistes et politiciens des quatre coins du monde, qui ont illuminé avec leurs contributions intellectuelles le ciel de ce Salon international de renom.