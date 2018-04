SIAM 2018: Lancement du projet "Fellah Bladi", premier programme d'agrégation de la filière laitière au Maroc

Le programme d'agrégation "Fellah Bladi" concerne plus de 20.000 exploitants dans la région de Doukkala dont 5.000 dès 2019, a fait savoir à cette occasion le PDG de Centrale Danone, Didier Lamblin, notant qu'il s’agit là d’un exemple de partenariat Public-Privé qui modélise le concept d’agrégation et lui donne toute sa puissance tel que le prévoit le Plan Maroc Vert (PMV).



A terme, le projet aura des impacts économiques, sociaux et écologiques significatifs sur les exploitations, la région de Doukkala et le Maroc, a ajouté M. Lamblin, précisant que sur sept ans, la productivité laitière devrait progresser de 70% dans la région, la marge des éleveurs devrait être multipliée par 2 à 3, outre la formation de 4.000 femmes et la création de 800 emplois.



Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a mis en avant l’importance de ce projet qui va bénéficier à quelque 20.000 éleveurs, soulignant que l’agrégation est fondamentale pour que les petits exploitants puissent améliorer leur rendement et leur productivité.



L’Etat ne peut qu’encourager et soutenir un tel projet qui intéresse une filière (laitière) très importante pour l’économie marocaine et qui contribue à la création de sept milliards de dirhams de richesse au Maroc, soit plus de 6% du PIB agricole, a assuré le ministre. L’ensemble du chiffre d’affaires de cette activité avoisine les 10 milliards de dirhams, a-t-il fait observer, relevant qu’au niveau social, cette activité emploie plus de 470.000 personnes dans plus 400.000 exploitations.



Pour sa part, Bernard Giraud, président et cofondateur de Livelihoods Venture, un fonds d’investissement international expert dans le financement et l’accompagnement de projets agricoles, a expliqué que ce projet combine d'une part l’investissement dans les équipements, qu’il s’agisse de l’irrigation, des bâtiments d’élevage ...etc, mais également (...) "le soft", c’est-à-dire la formation des producteurs, notant qu'un "gros volume" de formation, d'accompagnement technique et dans la gestion est prévu dans le cadre de ce programme.



M. Giraud a en outre fait remarquer que ce projet "est dessiné pour s’adapter aux besoins des différentes exploitations", à savoir les fermes à gros potentiel laitier, celles qui continueront à produire du lait en plus de la production végétale, et enfin les petites exploitations qui trouvent des difficultés à devenir des exploitations laitières exclusives. L’ambition du programme "Fellah Bladi" est de construire un modèle agricole compétitif, solidaire, durable et innovant. Le budget total du programme "Fellah Bladi" est de 880 millions de dirhams. Centrale Danone et Livelihoods proposent de démarrer la première phase (2019-2020) avec 5.000 éleveurs à hauteur de 240 millions de dirhams avec un contribution directe de 50 millions de dirhams de Centrale Danone et Livelihoods.



Le programme "Fellah Bladi" s'appuie sur le succès du projet-pilote “Hlib Bladi”. Lancé par Centrale Danone en 2014 et présenté au SIAM 2016, ce programme “Hlib Bladi” a permis d’apporter des solutions durables et compétitives à 1.600 éleveurs de la Chaouia avec une augmentation de la production de 20%, grâce à l’amélioration de la qualité ainsi qu’une baisse de 9% des coûts d’achat de matières premières. D'ailleurs, cette rencontre a été marquée par la remise des prix d'excellence destinés aux fermiers, éleveurs, coopératives et centres de collecte impliqués dans le cadre du projet Hlib Bladi. Le lancement du programme “Fellah Bladi” bénéficie de l’appui de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) qui, dans le cadre de ses missions, promeut les projets d’agrégation et l’investissement dans le secteur agricole.



Avec 400.000 exploitants représentant 12% des agriculteurs, la filière laitière joue un rôle socio-économique de premier plan dans le monde agricole. Depuis 2008, la filière laitière enregistre de nombreux succès. La production a doublé en passant de 1.25 à 2.5 milliards de litres. Près de 96% de la demande est couverte par la production locale. Cependant, les agriculteurs restent exposés à des risques récurrents qui menacent la pérennité de leur activité. Pour faire face aux risques qui pèsent sur la filière laitière, l’agrégation et les mécanismes de soutien (Pillier II) du Plan Maroc Vert sont des réponses adéquates.



L’agrégation permet en effet de structurer et de rendre la filière plus compétitive, de réduire l’incertitude pour les agrégés via une relation transparente avec l’agrégateur, de professionnaliser les exploitants par l’assistance technique et de mettre à niveau les équipements.