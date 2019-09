Ryad et Abou Dhabi disent travailler à l'apaisement au Yémen

L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont affirmé dimanche travailler à l'apaisement dans le sud du Yémen, où des affrontements armés en août ont mis en évidence les divergences entre les deux pays alliés.



Ryad et Abou Dhabi "travaillent en coordination avec toutes les parties concernées pour (...) préparer un dialogue qui mettra fin au différend et aux conséquences de la crise", a indiqué un communiqué commun publié par l'agence officielle saoudienne SPA.



Les combats à Aden entre les séparatistes du Conseil de transition du sud (STC), soutenu par les Emirats arabes unis, et les troupes loyales au gouvernement du président Abd Rabo Mansour Hadi, appuyé par Ryad, ont mis en évidence les divergences entre ces piliers de la coalition qui intervient militairement au Yémen contre les rebelles Houthis.



Dans leur texte commun, les deux pays ont évoqué un "climat positif" dans le sud, tout en appelant les parties en conflit de s'abstenir de tout acte militaire ou de toute campagne de presse de nature à "aviver les tensions".



L'Arabie saoudite mais aussi les Emirats ont indiqué soutenir le "gouvernement légitime" dans le but de "faire échouer le projet iranien et celui des organisations terroristes au Yémen".



Le gouvernement yéménite avait accusé Abou Dhabi d'avoir commis un "coup d'Etat" dans le sud en soutenant les séparatistes. Il avait par ailleurs refusé de s'engager dans un dialogue proposé par l'Arabie saoudite avec les séparatistes, exigeant des pourparlers directs avec Abou Dhabi.



Pour sa part, Ryad a dénoncé dans un communiqué jeudi tout "changement de la réalité" dans le sud du Yémen, y voyant une atteinte à sa propre sécurité.



Le conflit entre le gouvernement et les séparatistes a aggravé la crise humanitaire au Yémen, qui était déjà considérée comme la plus grave au monde par l'ONU.