Rugby: limogé par la Fédération australienne pour propos homophobes, Folau veut continuer à jouer

Israel Folau a assuré "pouvoir encore joueur longtemps" et "explorer toutes les possibilités", même s'il n'a pas fait appel, lundi, de la décision de la Fédération australienne de rugby de le limoger pour ses tweets homophobes.



L'arrière vedette, 30 ans et 73 sélections avec les Wallabies dont il devait être une pièce maîtresse lors du Mondial au Japon (20 septembre-2 novembre), avait 72 heures pour contester son éviction décidée vendredi.



"Je pense que je peux encore jouer longtemps, même si la décision de Rugby Australia a un impact considérable sur ma réputation et ma carrière", a expliqué Folau.



"En fin de compte, je dois faire ce qu'il y a de mieux pour ma famille, mes coéquipiers et les supporters alors j'explore toutes les possibilités qui s'offrent à moi", a-t-il ajouté.



Fervent chrétien évangéliste et détenteur du record d'essais dans le Super Rugby, Folau avait provoqué un tollé à la mi-avril après la publication d'un message sur son compte Instagram: "Ivrognes, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous! Seul Jésus peut vous sauver".



La Fédération australienne avait, en réaction, décidé de résilier son contrat, ce que le joueur avait contesté.



La Commission de discipline de la Fédération a décidé vendredi de limoger Israel Folau, mettant ainsi un terme à la carrière du joueur en Australie et avec les Wallabies.



Les trois juges avaient déjà estimé le 7 mai que l'arrière vedette des Wallabies avait commis "une infraction de haut niveau au code de conduite des joueurs professionnels le 10 avril 2019 sur les médias sociaux" et il leur restait à décider de la sanction.



"La fenêtre de 72 heures au cours de laquelle Israel Folau pouvait faire appel de son infraction de haut niveau au code de conduite et de sa sanction a expiré", a indiqué Rugby Australia dans un communiqué.



"Folau n'ayant pas notifié le panel de son intention de faire appel, la procédure est désormais formellement close", a ajouté la Fédération, précisant que, dans ce contexte, "le contrat de travail de Folau va être résilié".