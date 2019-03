Royal Air Maroc : un accord enfin trouvé avec les pilotes

Eviter les tensions sociales qui ont rythmé l’été dernier le quotidien de Royal Air Maroc (RAM), telle est l’ambition de du transporteur aérien aujourd’hui. Ce dernièr a annoncé jeudi dernier avoir trouvé un terrain d’entente et donc conclu un accord avec ses pilotes de ligne, selon TelQuel.



Les deux parties se sont dans ce sens mises d’accord sur une paix sociale pour les trois prochaines années qui prévoit une augmentation salariale à hauteur de 5%. Elle sera effective à compter de mars 2019, croit savoir la même source. Cet accord a été consenti par la majorité des pilotes de ligne le 11 mars dernier, indique la RAM dans un communiqué.



Et d’ajouter que : « cet accord crucial et décisif conclut avec succès les négociations menées depuis plusieurs semaines entre la direction de la compagnie et les représentants des pilotes de ligne Royal Air Maroc ». Cet accord a été paraphé le lendemain par la compagnie et les représentants de l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL), selon la même source.



Pour rappel, cet arrangement vient sceller des mois de pourparlers et arrive près de cinq mois après que l’AMPL a désigné son nouveau président, le commandant de bord Hicham Falaki. Il « devait alors constituer son bureau et présenter son programme, avant d’envisager une reprise des négociations avec la direction », poursuit le document.