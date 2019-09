RAM : le développement de la flotte, un prérequis pour mieux servir le tourisme national (Addou)

Royal Air Maroc (RAM) est amenée à augmenter sa flotte et s'ériger en un transporteur global au rythme de croissance supérieur pour mieux servir les intérêts du tourisme national, a souligné mardi à Casablanca, le Président directeur général de la compagnie, Abdelhamid Addou.



"La transformation en une compagnie aérienne plus forte et résiliente peut servir comme accélérateur de la stratégie touristique en développant des destinations touristiques marocaines via le point à point, le domestique et le hub", a expliqué M. Addou qui s'exprimait lors de la 15ème édition des "Mardis du Tourisme" tenue sous le thème "Plan de Développement de la RAM: Quelle vision à moyen et long terme?".



Pour M. Addou, la mise en place de dessertes point à point ciblées et optimisées et la création d'un hub efficient d'une taille critique vont permettre une connectivité accrue des régions touristiques via le réseau domestique. La RAM est prête à mettre à disposition des acteurs de tourisme un outil dédié et dimensionné selon leurs besoins, a-t-il assuré.



Le PDG de RAM a, par ailleurs, fait état de l'impact positif de la régionalisation avancée sur le transport aérien domestique, faisant observer que 28 routes domestiques sont opérées par la compagnie nationale offrant plus de 40.000 sièges et 395 vols par semaine et connectant 17 villes marocaines.



De nouveaux flux touristiques ont été créées grâce au hub et à l'ouverture de lignes RAM dont la Route vers le Brésil qui a ramené 35.000 touristes brésiliens au Maroc, a-t-il poursuivi, mettant l'accent sur l'objectif de doubler leur nombre à l'horizon 2022 grâce aux multiples actions promotionnelles entamées avec l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT).



La RAM, a-t-il ajouté, doit tirer avantage d'une situation géographique exceptionnelle et d'un double Opensky permettant de capter des flux transverses importants et de la présence d'une base clients robuste, notamment, les touristes et les diasporas, faisant écho aux priorités stratégiques et diplomatiques du Royaume.



Au niveau de la qualité de services, Royal Air Maroc a amélioré significativement sa qualité de service décrochant ainsi le rating 4 étoiles de Skytrax, un organisme de consultation de renom, et a digitalisé davantage ses services pour une meilleure expérience client grâce à des applications comme Ram Assistant, MyRam et Bag Track, a-t-il dit.



Et de noter que la compagnie nationale affiche également l'ambition de positionner le Maroc comme porte d'entrée de l'Afrique au service du rayonnement diplomatique du Royaume et construire un modèle économique pérenne et créateur de valeurs au service du développement socio-économique du pays.



Lancé par Premium Travel News en 2018, les Mardis du Tourisme est un cycle de conférences novateur dans le monde du tourisme qui se tient chaque mois. Ce concept s'adresse à tous les acteurs publics et privés concernés par le tourisme au Maroc et a pour objectif de créer le débat et contribuer à prioriser le secteur du tourisme sur les agendas des pouvoirs publics et des acteurs privés liés à ce domaine.