Ronaldo à la Juventus de Turin : appel à la grève d'un syndicat minoritaire du constructeur Fiat

Un syndicat italien minoritaire, l'USB, a appelé les ouvriers du site Fiat de Melfi, au sud de l'Italie, à se mettre en grève dimanche soir pour protester contre le transfert, jugé "inadmissible", de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin.



Le groupe Fiat, dont le siège historique est à Turin, et la Juventus partagent le même actionnaire de référence, la famille Agnelli.



"Il est inacceptable que pendant que la direction continue à demander des sacrifices énormes depuis des années aux travailleurs de FCA (Fiat Chrysler), la même direction décide de dépenser des centaines de millions d'euros pour l'acquisition d'un joueur de football", dénonce ce syndicat dans un communiqué.



Peu représenté dans l'usine de Melfi, l'USB est le seul syndicat à appeler à cette grève, qui selon des observateurs proches des mouvements syndicaux italiens, cherche surtout à attirer l'attention.



Ronaldo a signé pour quatre ans avec la Juventus pour un montant de plus de 100 millions d'euros. Le joueur portugais est attendu lundi à Turin pour une visite médicale et un show de présentation.