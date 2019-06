Rohani à Macron : "L'Iran ne cherche la guerre avec aucun pays"

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré à son homologue français Emmanuel Macron que son pays ne cherchait "la guerre avec aucun pays", pas même les Etats-Unis, rapporte mercredi l'agence officielle iranienne Irna.



"L'Iran n'a aucun intérêt à faire croître les tensions dans la région et ne cherche la guerre avec aucun pays, Etats-Unis y compris", a déclaré mardi M. Rohani à M. Macron lors d'une conversation téléphonique, écrit Irna.



La discussion a eu lieu dans un climat de très fortes tensions entre Washington et Téhéran moins d'une semaine après que l'Iran eut abattu un drone américain et sur fond de craintes pour l'avenir de l'accord international sur le nucléaire iranien, menacé depuis que les Etats-Unis en sont sortis unilatéralement en 2018.



M. Macron a annoncé lundi qu'il rencontrerait "en aparté" son homologue américain Donald Trump pour évoquer le dossier iranien, en marge du sommet du G20 devant se tenir en fin de semaine au Japon.



Selon Irna, M. Rohani a également déclaré au président français que les Iraniens avaient "toujours été engagés en faveur de la paix et de la stabilité régionale et [qu'ils continueraient de faire] des efforts en ce sens".



Selon Irna, M. Rohani a insisté sur le fait que "l'adhésion de l'Iran [à l'accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015] était conditionné aux promesses européennes visant à assurer les intérêts économiques de l'Iran dont aucune ne s'est concrétisée".



"Si l'Iran ne parvient pas à bénéficier" de l'accord, "il réduira [les] engagements" auxquels il a souscrit par ce texte, a-t-il encore dit à M. Macron, rappelant que l'Iran "ne renégociera jamais l'accord".



Selon Irna, le président iranien a reproché "aux Etats-Unis d'être responsables de toutes les tensions dans la région"



M. Rohani "a fait remarquer que le drone américain [abattu le 20 juin] avait été visé après avoir reçu des avertissements pour avoir violé l'espace aérien iranien", ajoute l'agence.



"Si les Etats-Unis veulent pénétrer illégalement dans les eaux territoriales iraniennes, les forces armées [iraniennes] leur répondront avec détermination", a averti M. Rohani.



Washington affirme de son côté que son drone a été abattu dans l'espace aérien international.