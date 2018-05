Réunion préparatoire à Abu Dhabi de la 5ème session de la commission mixte maroco-émiratie

Cette réunion préparatoire a été présidée, côté marocain, par le directeur du Machreck, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Fouad Akhrif et, côté émirati, par l'adjoint du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des affaires économiques et commerciale, Mohamed Charaf.



A l'ordre du jour, figurait l'examen de plusieurs volets relatifs à la concertation politique entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis outre l'élaboration de recommandations et de projets de textes juridiques à soumettre à l'appréciation de la commission mixte.



A l'occasion de cette réunion, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc aux Emirats Arabes Unis, Mohamed Ait Ouali, s'est tenue également la première session de la commission consulaire mixte.