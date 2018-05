Retour à l’heure GMT: Royal Air Maroc adapte les horaires de ses vols

La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) a annoncé mercredi que les horaires de ses vols seront avancés d'une heure au départ et à l’arrivée des différents aéroports marocains, à partir de la date qui coïncide avec le retour du Maroc à l’heure GMT, dans la nuit du 12 au 13 mai.



"Suite au retour du Royaume du Maroc à l’heure GMT dans la nuit du 12 au 13 mai, Royal Air Maroc informe sa clientèle que les horaires de ses vols seront, à partir de cette date, avancés d’une heure au départ et à l’arrivée des différents aéroports marocains", indique la compagnie nationale dans un communiqué.



A cet effet, la RAM rappelle que, par mesure de précaution, les clients sont priés de se présenter tôt aux guichets d’enregistrement à l’aéroport, au minimum 3 heures avant l’heure du décollage, en les invitant à se renseigner sur le programme de leurs vols auprès des services de la compagnie aux numéros 089000 0800 (Maroc) et +212522489797 (Numéro International).