Répartition par nationalité des victimes du crash Ethiopian Airlines : 35 nationalités dont des Marocains

Dimanche 10 Mars 2019 modifié le Dimanche 10 Mars 2019 - 18:10

Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi s'est écrasé dimanche matin peu après le décollage et les 157 personnes qui se trouvaient à bord ont péri dans l'accident.

Quelque 35 nationalités étaient représentées parmi les passagers et équipage à bord du vol ET 302, qui s'est écrasé dans un champ à environ 60 km au sud-est d'Addis Abeba, près de la ville de Bishoftu



Voici la répartition par nationalités des victimes du crash peu après le décollage dimanche du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi, selon la compagnie.



Ethiopian Airlines n'a pas fait de distinction entre les 149 passagers et les huit membres d'équipage.



La liste, qui comporte 35 nationalités, n'est pas encore complète.





Kenya 32



Ethiopie 9



Egypte 6



Maroc 2



Djibouti 1



Mozambique 1



Rwanda 1



Soudan 1



Somalie 1



Togo 1



Ouganda 1



Nigeria 1







Canada 18



Etats-Unis 8







Chine 8



Inde 4



Indonésie 1



Népal 1







Italie 8



France 7



Royaume-Uni 7



Allemagne 5



Slovaquie 4



Russie 3



Autriche 3



Suède 3



Espagne 2



Pologne 2



Belgique 1



Irlande 1



Norvège 1



Serbie 1





Israël 2



Arabie Saoudite 1



Yémen 1





Passeport ONU 1





150