Renforcement de l’aérien : Marrakech reliée à 5 villes européennes

Ryanair vient d’annoncer son ambition de renforcer ses liaisons aériennes entre le Maroc et l’Europe reliant ainsi Marrakech à 9 destinations européennes.



Selon un représentant de la compagnie Low cost, les lignes en question seront effectives dès l’automne prochain. Ce qui porte à 18 le nombre de liaisons aériennes entre le Maroc et l'Europe.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme hiver 2019-2028 de la spécialiste irlandaise du vol pas cher.



Rachid Hamzaoui, directeur général de l’Office national marocain du tourisme par intérim confie être très heureux des développements de Ryanair au Maroc. Selon lui, Rayanair et son département ont établi une relation exceptionnelle qui leur a permis de relier diverses destinations du royaume au reste du monde.



En effet, l’aéroport de Marrakech desservira désormais les villes de Bratislava (deux vols par semaine les mardis et samedis), Bordeaux (les lundis et vendredis), Oslo (un vol tous les jeudis), Stockholm (un vol tous les vendredis) et Stuttgart (les jeudis et dimanches).

Fès est également concernée par ce renforcement de l’aérien. Depuis l’aéroport de la capitale spirituelle, les voyageurs pourront rejoindre les villes de Brest (les mardis et samedis), Bordeaux (les mercredis et dimanches), Turin (les lundis et vendredis) et Venise-Trévise (également les lundis et vendredis).



« Grâce à ce partenariat, de nombreux visiteurs internationaux découvriront la variété, l’enrichissement et les expériences uniques que le Maroc offre. En hiver 2018, les 7 destinations marocaines de Ryanair offriront un bon mélange de culture, de nature, de soleil et de vacances à la plage » poursuit M. Rachid Hamzaoui



Le mois dernier, Ryanair a annoncé des nouveautés vers le Maroc. La compagnie aérienne low cost compte proposer l’hiver prochain 97 routes dans sept aéroports. De quoi accueillir 3,9 millions de passagers par an, soit une offre en hausse de 26%, et soutenir 3000 emplois locaux.