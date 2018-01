Rencontre à Paris du président du RNI, Aziz Akhannouch, avec le patron de la majorité présidentielle, Christophe Castaner

Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, doit rencontrer, samedi 3 février à Paris, Christophe Castaner, délégué général du mouvement de la majorité présidentielle, la "République en marche" (LREM) et Secrétaire d’Etat aux relations avec le Parlement, a appris mercredi Atlasinfo.



Selon nos informations, cette rencontre doit se dérouler dans la matinée de samedi au siège du Secrétaire d'Etat en présence de députés LRM.



M. Akhannouch, également ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, sera accompagné des ministres RNIstes, Moulay Hafid El Alamy (Industrie), Mohamed Aujjar (Justice) et Mohamed Boussaid (Finances), des Secrétaires d’Etat Lamia Boutaleb (Tourisme) et Mbarka Bouaida (Pêche), ainsi que d’Anis Birou, ancien ministre, coordinateur de la 13ème région en charge des Marocains du monde, et Hassan Benomar, chargé des relations internationales.



Ce rapprochement au sommet entre les deux partis, qui se définissent comme sociaux-démocrates, est « pour échanger sur les moyens de coopérer, de développer et d’approfondir les relations entre le RNI et LREM dans les domaines d’intérêt commun », souligne notre source, indiquant qu’il sera également question des relations franco-marocaines.



En décembre dernier, un accord de coopération et d’amitié a été signé entre le RNI et le parti de la Russie Unie, le plus grand parti de ce pays.



Dans l’après-midi de samedi, la délégation marocaine au complet rencontrera des députés du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale, présidé par Mustapha Laabid.



Dimanche, le président du RNI tiendra dans une salle parisienne son congrès avec la 13ème région. près de 500 Marocains venus d’Europe, des Etats-Unis, du Canada et d’Afrique seront face au staff du parti dont les ministres RNIstes.



M. Akhannouch a entamé une vaste tournée régionale à travers le Maroc. Cette rencontre avec les MRE en France est une première pour ce parti qui veut rattraper son retard et peser au sein de la diaspora marocaine.



Dans un entretien avec Atlasinfo, Hassan Benomar, chargé des relations internationales, a fait savoir que le RNI soutient et la juge légitime la représentativé politique des MRE, l’une des revendications récurrentes des Marocains du monde.