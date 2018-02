Relations UE-Maroc : de quoi se mêle la Cour de justice européenne ?

Dans l’expectative quant aux conjectures normatives susceptibles de conduire la CJUE à fragiliser de nouveau le « partenariat stratégique » qui lie le Maroc à l’Union européenne, nous nous reporterons à la sagesse du droit naturel. Si l’aspiration au bien et à la vérité est universelle et immuable, la loi humaine doit adapter la loi naturelle à la mosaïque des circonstances et régler les situations contingentes.



En l’occurrence, rappelons la gravité des menaces qui pèsent sur l’environnement géographique du Maroc, avec ses contrecoups en Europe. A l’Est de la Méditerranée, le Moyen-Orient est déchiré par de multiples conflits, et son éventuelle déflagration aurait d’importants effets au Maghreb et dans le bassin occidental de la Méditerranée. Déjà, la Libye est en proie au chaos et la Tunisie, malgré le soutien occidental, pourrait être emportée. Quant à l’Algérie, l’immobilisme ne saurait occulter l’usure du système politique.



Sur ses frontières méridionales, le Maroc est confronté aux risques et menaces de la zone sahélo-saharienne, là même où Paris s’efforce de mettre sur pied le « G5-Sahel », afin de lutter contre le terrorisme islamique. Dans la profondeur du continent africain enfin, la forte croissance démographique, la fragilité des structures étatiques et l’impéritie de bien des dirigeants se conjuguent pour alimenter une immigration grandissante vers le Maghreb, avant de franchir la Méditerranée et de gagner la Vieille Europe qui n’en peut mais.



Aussi est-il crucial pour l’Union européenne et ses Etats membres de contribuer à la consolidation du Maroc, rare pôle de stabilité dans une région placée sous la menace d’une rupture d’équilibre. Alors que les présides espagnols de Ceuta et Melilla ont pris l’allure de bastions assiégés par les candidats au départ, la monarchie chérifienne, vaille que vaille, s’emploie à renforcer ses frontières, freinant ainsi la remontée vers le nord des migrants subsahariens. On lui en saura gré.



Sentinelle géopolitique de l’Europe postée sur les rives africaines de la Méditerranée, le Maroc porte également un modèle de développement qui combine tradition et modernité. Outre le fait que l’économie échappe à la « malédiction du pétrole », le souverain a réagi de manière adéquate au grand remue-ménage du monde arabe et su faire une place à l’islam politique, sans sacrifier la stabilité du pays à l’ouverture.



Quiddes Provinces du Sud ? Les efforts et investissements réalisés par Rabat ouvrent de réelles perspectives pour les habitants et, très majoritairement, les capitales occidentales considèrent le plan d’autonomie présenté par Rabat comme sérieux, crédible et réaliste. Assurément, cette solution est préférable à celle d’un énième « Etat failli » virtuel sur le continent africain.



A l’évidence, la situation présente de multiples facettes et la rigueur des enchaînements logiques ne suffira pas. L’esprit de justesse requiert l’esprit de géométrie, mais aussi l’esprit de finesse : l’art du fin est le jugement. Il faut espérer que les juges européens, le moment venu, s’en souviendront et nous administreront une belle leçon de droit.





Par Jean-Sylvestre Mongrenier

Atlantico