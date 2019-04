Reconstruction de Notre-Dame de Paris : l'Archevêque de Paris remercie le Roi Mohammed VI pour la contribution financière du Maroc

Lors d’un entretien, l’ambassadeur du Maroc en France, M. Chakib Benmoussa, a informé l’Archevêque de Paris que, sur Très Haute Instruction du Roi, le Royaume du Maroc a décidé de faire une contribution financière à la reconstruction de la cathédrale.



L’ambassadeur a réitéré également à Monseigneur Aupetit l’expression de soutien, de compassion et de solidarité du Roi Mohammed VI au nom de tous les Marocains, suite à l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, symbole de la ville de Paris, de l’histoire de France et lieu de recueillement pour des millions de fidèles, a indiqué un communiqué de l’ambassade du Maroc en France.



«Je veux ici remercier Sa Majesté le Roi du Maroc» pour cette contribution et «ce signe d’amitié importante», a déclaré Monseigneur Aupetit à la MAP au terme de son entretien avec M. Benmoussa.



L’Archevêque de Paris s’est félicité, à cet égard, de l’amitié séculaire existant entre le Maroc et la France.



Il s’est également réjoui de la récente visite effectuée à l’invitation du Roi par le Pape François dans le Royaume qui symbolise «ce lien fraternel existant entre nos deux pays et nos communautés», rappelant que le Souverain pontife «représente l’ensemble de l’église catholique».



«Merci pour cette contribution généreuse et ce signe d’amitié, nous en sommes extrêmement touchés», a réaffirmé l’Archevêque de Paris.



Monseigneur Aupetit a chargé l'ambassadeur de transmettre au Roi ses remerciements pour cette attention particulière et a rappelé à cette occasion la visite de Sa Sainteté le Pape à l'invitation du Roi et les moments forts qui l'ont accompagnée, a affirmé le communiqué de l’ambassade.