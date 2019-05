Ramadan : des imams et morchidates marocains en Espagne pour l’encadrement des MRE

La délégation marocaine est formée de 6 morchidates, 5 morchidines et 45 psalmodieurs qui seront répartis sur plusieurs régions autonomes espagnoles, à savoir Madrid, Castille La Manche, Catalogne, Pays Basque, La Rioja, Galice, Andalousie, Valence, les îles Canaries et les îles Baléares.



L’arrivée de cette délégation marocaine s’inscrit dans le cadre d’une initiative du ministère des Habous et des affaires islamiques, en coordination avec la Fédération de l’union des mosquées d’Espagne.



Intervenant lors d’une cérémonie d’accueil organisée à Fuenlabrada, près de Madrid, à l’honneur de la délégation marocaine, le président de la Fédération de l’union des mosquées d’Espagne, Abdelaziz El Moudden, s’est félicité de la Haute Sollicitude dont le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ne cesse d’entourer les Marocains résidant à l’étranger.



Il a exprimé ses remerciements au ministère des Habous et des affaires islamiques pour cette initiative louable destinée aux Marocains du monde, soulignant qu’elle est de nature à renforcer l’attachement des membres de la communauté marocaine en Espagne aux valeurs de leur religion et à leurs traditions séculaires.



M. El Moudden a fait observer que cette initiative est à même aussi de contribuer à la sécurité et stabilité spirituelles des membres de la communauté marocaine en Espagne et à les prémunir contre la profusion de concepts et de références religieuses qui ne prennent pas en considération les grandes visées de l’Islam.



La présence d’imams et morchidates marocains en Espagne pour officier aux prières et animer des conférences pendant le Ramadan vise aussi à doter cette communauté des outils nécessaires pour promouvoir la tolérance, la coopération et le vivre-ensemble entre musulmans et non musulmans, a-t-il conclu.