Rachida Habri, représentante du RNI en France, salue la mise en place du "Conseil des RNIstes Marocains du Monde"

La représente en France du "Conseil des RNIstes Marocains du Monde", Mme Rachida Habri, a salué dimanche à Paris la mise en place de ce Conseil qui traduit l’intérêt que porte le parti du Rassemblement national des indépendants (RNI) aux préoccupations de la communauté marocaine à l’étranger.



Mme Harbi, qui s’exprimait devant le congrès du RNI consacré à la « 13ème région » auquel ont pris part le président du parti, Aziz Akhannouch, des membres du bureau politique dont Mohamed Boussaid, Lamia Boutaleb, Anis Birrou et Hassan Benomar, ainsi que près de 500 personnes venues d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Afrique, a souligné que « le RNI est la formation qui s'est ouverte le plus largement aux MRE en impulsant une nouvelle dynamique découlant de la restructuration du parti décidée lors du dernier congrès ».



Quant à la contribution de la diaspora marocaine dans le développement du Maroc, « elle doit s’entendre aux plans scientifique, technologique, économique et social », mais elle « doit aussi avoir des dimensions politiques, démocratiques et institutionnelles conformément à la Constitution marocaine », a-t-elle estimé.



« Nous sommes à un tournant de notre histoire. SM le Roi a appelé les partis politiques à réfléchir à un nouveau modèle de développement pour le pays, l'actuel ayant montré ses limites ! Il nous faut répondre à cette attente et à cette ambition », a souligné Mme Habri, indiquant que le RNI a pris « toute une série de mesures et de proposition, certaines extrêmement innovantes et audacieuses » pour nourrir la réflexion.



« Il est plus que jamais urgent et nécessaire de montrer collectivement notre utilité, notre engagement et notre contribution » pour la réussite de ce nouveau modèle de développement du Maroc.



Le Rassemblement des indépendants des Marocains de France revendique la création de 12 "clubs", soit 1 par région, l'adhésion de 250 membres, la mise en place de commissions (Jeunes, Femmes, Ingénieurs et Entrepreneurs) et l'instauration d’une charte éthique de fonctionnement.



Le président du RNI, Aziz Akhannouch, a officiellement lancé, ce dimanche à Paris, le "Conseil des RNIstes Marocains du Monde".