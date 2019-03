Rabat : Hommage à une pléiade de femmes leaders marocaines et du monde

Un vibrant hommage a été rendu samedi soir à Rabat à une pléiade de femmes leaders marocaines et du monde pour leurs apports considérables dans plusieurs domaines, lors d'une cérémonie caritative organisée sous le signe ''Oscars des femmes leaders''.



Organisée par l'Association des "Cultures sans frontières" en partenariat avec "The United Nations of Arts" (UNARTS), cette cérémonie s'assigne pour objectif de collecter des dons au profit de plusieurs associations actives dans le domaine du handicap mental.



Parmi les femmes célébrées figurent la vice-présidente de l'Association Cultures sans frontières et ancienne ministre Najima Thay Thay du Maroc, la militante et femme d’affaires Cheikha Raya Mharzi des Émirats Arabes Unis, la présidente de l’organisation mondiale pour la paix Mashael Al Otaibi de l’Arabie Saoudite ainsi que la grande actrice égyptienne Ilham Chahine.



Un hommage a également été rendu à d'autres femmes étrangères, dont Cheikha Maraym Al Sabbah du Kuweit et Nadia Bint Khaled Aldoseri de l’Arabie Saoudite ainsi que la styliste internationale Mona Al Mansouri des Émirats Arabes Unis. Il s’agit également de Kathy Carever des Etats-Unis et de la militante associative Hala Jamal du Bahreïn.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente de "Cultures sans frontières", représentante de "The United Nations of Arts" au Maroc, Naima Badaoui, a souligné le rôle de l'association qui a toujours été derrière l’encouragement des capacités et compétences de la gent féminine, notant que la femme participe de manière active à l'édification de la société de la parité et de l'égalité et assume sa responsabilité en participant au processus de développement du pays.



Mme Badaoui a également appelé à encourager les femmes de manière à édifier la société de l’égalité et de la parité, exprimant sa fierté des réalisations des différentes femmes honorées par les Oscars des femmes leaders, "un prix symbolique dont l’objectif est de mettre en valeur les efforts consentis par ces femmes surtout celles ayant réussi leur parcours dans des conditions difficiles".



La vice-présidente de l'Association, Najima Thay Thay a souligné que cette initiative caritative a pour objectif de promouvoir les valeurs et la culture de la reconnaissance des efforts des femmes au Maroc et partout dans le monde arabe dans leurs domaines d'activité respectifs.



Mme Thay Thay a mis en avant l’importance de cette initiative dans le renforcement de la diplomatie parallèle et culturelle, relevant que la remise des Oscars des femmes leaders vise à célébrer ces femmes venues de divers horizons dans le but de contribuer qualitativement à la diffusion de la culture du dialogue et à promouvoir la créativité et la tolérance entre les peuples.



L'événement s'assigne pour objectif de rendre hommage à des femmes qui n'ont pas ménagé d'efforts pour donner une forte impulsion au développement de la société, a-t-elle indiqué.



La cérémonie a été marquée par la présence d'une constellation d'artistes marocains au talent avéré, ainsi que des artistes populaires qui ont gratifié l'assistance par un florilège de chansons à succès marocaines et arabes.



Ont pris part à cette cérémonie plusieurs invités d'honneur venant de la Tunisie, de l'Egypte, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Jordanie, de l'Irak, de la Syrie.