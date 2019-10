Protection de l'environnement : La conférence islamique de l'environnement prône une implication accrue des instances à caractère religieux

La 8ème conférence islamique des ministres de l'environnement a plaidé aux termes de ses travaux à Rabat en faveur d'une implication accrue des instances à caractère religieux en matière de protection de l'environnement et de promotion du développement durable.



Dans la Déclaration de Rabat adoptée jeudi par les ministres à l'issue de la conférence placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, les ministres ont souligné l'importance de s'inspirer et de s'approprier les expériences du monde islamique en matière environnementale, dans une optique de complémentarité avec la stratégie de l'ONU.



Ils ont mis l'accent sur l'adoption de "la stratégie des facteurs culturels et religieux dans la protection de l'environnement et le développement durable", de même qu'ils ont préconisé la création d'un réseau islamique pour l'action environnementale en vue d'encourager l'échange des expertises.



Parmi les recommandations présentées, figurent l'activation des conventions internationales pertinentes dont les conclusions des conférences de Paris et de Marrakech et la mise en œuvre de la stratégie islamique de gestion et de lutte contre les catastrophes.



Les ministres ont également appelé à la mise en application de la conférence des Nations unies pour la lutte contre la désertification dans les pays touchés par les vagues de sécheresse, affirmant que la question de l'eau demeure intimement liée à la sécurité alimentaire, une problématique majeure dans le monde islamique.



Au cours de la deuxième séance de la conférence organisée sous le thème "rôle des facteurs culturels et religieux dans la protection de l’environnement et le développement durable", la secrétaire d'État chargée du développement durable, Nezha El Ouafi a réitéré l'engagement total du Maroc à concrétiser dans les meilleurs délais le projet de l’Académie islamique pour l’environnement et le développement durable.



Mme El Ouafi a assuré que le Royaume a mobilisé l’ensemble des moyens et outils de travail nécessaires pour faire aboutir ce projet et permettre à la future académie d’asseoir son leadership en matière de développement durable.



L’Académie dont la création a été proposée par le Roi Mohammed VI dans son message aux participants à la 3ème conférence islamique des ministres de l'environnement, tenue en 2008 à Rabat, vise à rehausser la prise en compte de la dimension écologique et du développement durable par les pays membres de l’ISESCO et à promouvoir la recherche scientifique permettant d'apporter des solutions innovantes dans ce domaine.



Au cours de la conférence, il a été procédé à l’examen de plusieurs rapports et projets de documents, concernant notamment les efforts de l’organisation islamique pour l’Éducation, les sciences et la culture en matière d’environnement et de développement durable ainsi que du projet de création d’une commission conjointe de l’OCI pour le développement durable.



La séance d’ouverture a été marquée par le message adressé par le Roi Mohammed VI aux participants à la conférence, dont lecture a été donnée par le ministre de la Culture et de la communication Mohamed Laarej.