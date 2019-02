Présidentielle au Sénégal : aucun débat médiatique entre candidats n'a été autorisé par le régulateur

A trois jours de la fin de la campagne pour la présidentielle de dimanche au Sénégal, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a rappelé, mardi, qu’un débat entre les candidats ne peut être organisé que sur sa décision.



"L’organisation de débats radiodiffusés ou télédiffusés, pendant la campagne électorale, incombe au régulateur, à la condition que tous les candidats y participent, un débat ne peut être organisé que sur décision du CNRA", souligne le régulateur dans un communiqué.



Le CNRA réagit ainsi à l’idée d’un débat entre les candidats, partie d’une vaste campagne citoyenne sur Internet, et acceptée par les candidats de l’opposition, mais rejetée par le président sortant Macky Sall.



"N’ayant accordé aucune autorisation dans le sens de l’organisation d’un débat, les chaînes de radio ou de télévision ne sont pas habilitées à diffuser une telle émission dans le cadre de la présente campagne électorale", précise le communiqué.



Se référant au Code électoral, le CNRA rappelle que "l’organe de régulation des médias peut, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat, organiser des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires à la condition que de telles émissions permettent à chacun des candidats d’intervenir".



La loi sur la régulation audiovisuelle souligne que "le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels pendant les campagnes électorales".



Les Sénégalais sont appelés, dimanche prochain, aux urnes pour élire leur président.



Cinq candidats sont en lice pour la magistrature suprême du pays. Il s’agit en l’occurrence du président sortant, Macky Sall, de la majorité présidentielle réunie autour de la coalition Benno Bokk Yakaar, de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck (Rewmi-opposition), du leader du Pastef (Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), Ousmane Sonko, de l'ancien ministre des Affaires étrangères Madické Niang (dissident du Parti démocratique sénégalais/PDS) et du député Issa Sall (Parti de l’unité et du rassemblement/PUR).