Présentation à Rabat du livre "Maroc et Afrique: Vision d'un Roi" du journaliste mauritanien Abdallah Oueld Mhamdi

Le livre de 176 pages met en lumière les relations historiques entre le Maroc et l'Afrique et dresse les réalisations du Maroc dans le continent africain pendant deux décennies, conformément à la vision du Roi Mohammed VI, qui a constitué un cadre pour ces rapports dans les domaines politique, économique et religieux.



S'exprimant à cette occasion, M. Oueld Mhamdi a souligné que cet ouvrage édité par le Centre culturel du livre, tente de faire une lecture des derniers développements dans le processus des relations entre le Maroc et l'Afrique mené sous les Hautes Directives du Souverain.



"Le Maroc est devenu grâce à la vision de SM le Roi, un acteur important et influent au niveau politique en Afrique", s'est-il réjoui, affirmant que cette vision a également ouvert la voie aux entreprises marocaines pour investir en Afrique dans divers domaines économiques tels que les télécommunications, les assurances et l'entreprenariat.



Il a également souligné la contribution au Royaume "à la sécurité spirituelle" de l'Afrique à travers une série d'initiatives notamment la formation des imams africains au sein de l'Institut Mohammed VI de la formation des Morchidines et Morchidates, la mise en place de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, ainsi qu'à travers les causeries religieuses.



L'auteur du livre a souligné que les visites effectuées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans les différents coins du continent africain pour ouvrir de nouvelles portes à la coopération ont abouti au retour du Maroc à l'Union africaine, ce qui confirme concrètement que le Souverain a une vision stratégique des priorités du continent sur les plans religieux et d'investissement.



De son côté, l'écrivain et journaliste Abdelouahab Badrakhan a indiqué que l'auteur présente dans son livre l'approche du Roi concernant les relations avec l'Afrique, dans une variété de perspectives et dans la diversité des idées et de l'intégration des initiatives, "une vision digne de suivre".



Il a fait savoir que la publication de cet ouvrage coïncide avec la célébration du 20-ème anniversaire de l'accession du Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres et constitue une occasion pour passer en revue les efforts continus déployés dans divers domaines pour maintenir et consolider la stabilité et renforcer la position internationale et régionale du Maroc.



Ecrivain et journaliste spécialisé dans les affaires africaines, Abdellah Oueld Mhamdi est l'auteur d'une série de publications, ayant suscité l'intérêt des critiques du monde arabe.