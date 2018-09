Présentation à Paris du livre «Histoire inattendue du Maroc» de Mouna Hachim

Sous forme de chroniques thématiques, cet ouvrage de 468 pages, qui embrasse une longue période de l’histoire du Maroc de l’époque antéislamique à celle du début du protectorat, se fonde sur des documents variés et aborde l’histoire du Royaume dans son ancrage africain et méditerranéen.



Sans prétendre à l’exhaustivité ni apporter des réponses à toutes les problématiques abordées dans ce travail, Mouna Hachim, affirme qu’elle se propose de «poser de manière dépassionnée le débat, dans un souci d’invitation à la relecture apaisée de l’histoire, loin de toute tentative d’instrumentalisation, soucieuse de la rigueur scientifique tout en restant attractive pour le plus grand nombre».



Intervenant lors de cette cérémonie de présentation, qui s’inscrit dans le cadre des mercredis de l’ambassade, un rendez-vous mensuel avec des personnalités du monde de l’art, de la culture et de la politique ayant un lien avec le Maroc d’hier, d’aujourd’hui et de demain, l’ambassadeur du Maroc en France, M. Chakib Benmoussa, a rendu hommage à l’écrivaine marocaine pour sa contribution précieuse à la recherche sur l’histoire du Maroc.



M. Benmoussa a félicité de même Mme Hachim pour le travail impressionnant de recherche effectué, pour sa rigueur scientifique, son souci d’objectivité, mais aussi pour sa plume élégante et fluide.



Lors de la cérémonie, modérée par le journaliste et animateur littéraire Loïc Barrière, l’écrivaine a tenu durant plus de 90 minutes l’assistance en haleine à travers son récit passionnant truffé d’anecdotes, de témoignages saisissants et de légendes par rapport à certains lieux et personnalités qui ont façonné l’histoire du pays.



Par ce livre, cette passionnée d’histoire, rompue aux métiers de la presse et de la communication, entend aussi montrer l’identité plurielle du Maroc : amazigh, arabe, musulmane, juive, africaine… en croisant ses sources pour tenter «de débroussailler» les récits officiels.



«Histoire inattendue du Maroc», paru aux éditions Erick Bonnier, est le quatrième livre de Mme Hachim après le roman «Les enfants de la chaouia » en 2004, le «Dictionnaire des noms de famille du Maroc» en 2007 et le «Dictionnaire des noms de famille du Maroc (nouvelle édition augmentée) en 2012.