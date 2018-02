Présentation à Marrakech du livre "Lumières africaines, l’élan contemporain" cosigné par André Magnin et Mehdi Qotbi

Cette œuvre qui présente un large panorama de l’art contemporain africain dans sa magnifique diversité, réunit pour la première fois les artistes de toute l’Afrique et célèbre l’unité culturelle africaine à travers le regard de deux experts prestigieux de l’art contemporain africain, André Magnin, "un grand spécialiste de l'Afrique" et Mehdi Qotbi, artiste de renommée internationale, et président de la Fondation nationale des musées au Maroc.



Pour Mehdi Qotbi, cet ouvrage n'a pu voir le jour sans la persévérance d'André Manin, "qui a cru en la création africaine et a mené de longues recherches artistiques dans l'Afrique subsaharienne".



"Je suis passionné par l'Art africain et j'y ai dédié toute ma vie", a confié de son côté, André Magnin.



Cet ouvrage confirme que l’Afrique est aujourd’hui au cœur de toute l’évolution artistique mondiale et qu’elle participe à l’explosion de la créativité et d’un langage universel.



"En donnant la parole aux générations qui, dès le début des années 1960 jusqu’à la nouvelle vague des créateurs, reconfigurent la scène artistique en Afrique, cet ouvrage devient un document de travail qui s’ouvre comme une porte sur l’avenir", explique dans la préface l’écrivain et penseur ivoirien Yacouba Konaté, président honoraire de l’Association internationale des critiques d’art.



En quelque 200 pages, "Lumières africaines, l’élan contemporain" rassemble les biographies de 84 artistes accompagnées des images de leurs œuvres les plus marquantes.



"Je ne prétends pas à l'exhaustivité mais j'ai constaté à travers mes recherches, qu'il y a une grande diversité artistique en Afrique", souligne André Magnin.



Ce périple visuel à travers la richesse créative du continent mêle les précurseurs : William Kentridge (Afrique du Sud), Abdoulaye Konaté (Mali), Chéri Samba (République démocratique du Congo), Oumar Ly (Sénégal), Romuald Hazoumè (Bénin), aux générations plus récentes : Zoulikha Bouabdellah (Algérie), Soly Cissé (Sénégal), Pieter Hugo (Afrique du Sud), Mouna Karray (Tunisie) et Youssef Nabil (Egypte), entre autres.



Particulièrement présent dans l’ouvrage, l’art du Maroc réunit Ahmed Cherkaoui et Mohamed Kacimi, les pères de l’art moderne du Royaume, et les grands noms de la scène actuelle : Mohamed El Baz, M’barek Bouhchichi, Hassan Darsi, Hassan Hajjaj ou encore Fatiha Zemmouri.